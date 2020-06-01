Любителей природы приглашают понаблюдать за птицами в Рокка-аль-Маре

Рокка-аль-Маре — одно из лучших мест в Таллинне для наблюдения за жизнью пернатых, поскольку здесь насчитывается 189 видов птиц, включая 63 охраняемых вида. Рокка-аль-маре расположен на пути т.н. Западно-Таллиннского миграционного маршрута птиц, и является важным местом для остановки и поиска пропитания охраняемых видов пернатых. Из гнездующихся птиц здесь встречается жулан, садовая камышовка, болотная камышовка и другие. Самая многочисленная гнездующаяся в этом районе птица — камышовка-барсучок, за которой следуют обыкновенная чечевица и некоторые лесные виды, например, большая синица, зяблик и черный дрозд. Наиболее богатые видами районы — юго-восточная, центральная и южная часть болотного леса Мустйыэ.

Гидами похода по наблюдению за птицами станут члены Таллиннского клуба любителей птиц Ингрид Аус (на эстонском языке) и Пеэп Веэдла (на русском языке).

Участие в походе бесплатное, однако требуется предварительная регистрация: эстоноязычная группа (https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Oppematkad-looduses), русскоязычная группа (https://www.tallinn.ee/Uchebnye-pohody-i-ekskursii).

Участникам следует учитывать меры предосторожности, связанные с коронавирусом: людям из группы риска рекомендуется избегать скоплений народа; участвовать могут люди, не имеющие симптомов инфекции. Во время похода действует правило ”2+2”, рекомендуется носить защитную маску.

Организатор похода — Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке ЦУ ”Центр инвестирования в окружающую среду” (KIK).

Более подробную информацию о природе, жизненном многообразии и истории можно найти на веб-странице: https://citynature.eu/ru/tallinn/

Дополнительная информация: kommunaal@tallinnlv.ee