"Любимица Хельме" премьер Финляндии Санна Марин впервые посетит Эстонию

Марин посетит Швецию 8 января, а Эстонию — 10 января. Здесь она встретится с премьер-министром Юри Ратасом и Керсти Кальюлайд, передает Ilta-Sanomat.

Напомним, что министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

После шквала критики, обрушившегося на Хельме, он все же извинился перед Марин, но заявил, что его слова о премьер-министре Финляндии были признанием, а не унижением .