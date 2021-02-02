Любимец социальных сетей: в центре Таллинна вновь появилось светящееся сердце
В Полицейском парке вновь установлена полюбившаяся многим световая инсталляция в виде сердца.
В Полицейском парке вновь установлена полюбившаяся многим световая инсталляция в виде сердца.
”Начиная со вчерашнего вечера в Полицейском парке вновь установлено светящееся сердце, которое в прошлые годы стало популярным объектом для совместных фотографий и сообщений в социальных сетях. Мы установили световую инсталляцию по случаю начала месяца друга, и она останется в парке до марта. В День Святого Валентина, 14 февраля, в парке можно будет взять для себя или близкого человека оригинальную открытку, подготовленную специально к этому дню”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
В связи с установкой инсталляции Кесклиннаский молодежный центр приглашает молодых людей принять участие в фотоконкурсе. Для этого нужно посетить Полицейский парк и сделать фотографию со светящимся сердцем. Фотографию нужно затем разместить у себя на страничке в социальных сетях. Точные условия конкурса можно найти здесь — www.facebook.com/kesklinnanoored. Конкурс продлится ровно месяц, среди всех участников 1 марта будут разыграны три приза.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Заправлять бак «до полного» или по 10‑15 литров? Ответ вас удивит
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
Три кроссовера Geely подорожали в РФ на 5-20 тысяч рублей