Любимец социальных сетей: в центре Таллинна вновь появилось светящееся сердце

”Начиная со вчерашнего вечера в Полицейском парке вновь установлено светящееся сердце, которое в прошлые годы стало популярным объектом для совместных фотографий и сообщений в социальных сетях. Мы установили световую инсталляцию по случаю начала месяца друга, и она останется в парке до марта. В День Святого Валентина, 14 февраля, в парке можно будет взять для себя или близкого человека оригинальную открытку, подготовленную специально к этому дню”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В связи с установкой инсталляции Кесклиннаский молодежный центр приглашает молодых людей принять участие в фотоконкурсе. Для этого нужно посетить Полицейский парк и сделать фотографию со светящимся сердцем. Фотографию нужно затем разместить у себя на страничке в социальных сетях. Точные условия конкурса можно найти здесь — www.facebook.com/kesklinnanoored. Конкурс продлится ровно месяц, среди всех участников 1 марта будут разыграны три приза.