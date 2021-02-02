Любимец социальных сетей: в центре Таллинна вновь появилось светящееся сердце
В Полицейском парке вновь установлена полюбившаяся многим световая инсталляция в виде сердца.
В Полицейском парке вновь установлена полюбившаяся многим световая инсталляция в виде сердца.
”Начиная со вчерашнего вечера в Полицейском парке вновь установлено светящееся сердце, которое в прошлые годы стало популярным объектом для совместных фотографий и сообщений в социальных сетях. Мы установили световую инсталляцию по случаю начала месяца друга, и она останется в парке до марта. В День Святого Валентина, 14 февраля, в парке можно будет взять для себя или близкого человека оригинальную открытку, подготовленную специально к этому дню”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
В связи с установкой инсталляции Кесклиннаский молодежный центр приглашает молодых людей принять участие в фотоконкурсе. Для этого нужно посетить Полицейский парк и сделать фотографию со светящимся сердцем. Фотографию нужно затем разместить у себя на страничке в социальных сетях. Точные условия конкурса можно найти здесь — www.facebook.com/kesklinnanoored. Конкурс продлится ровно месяц, среди всех участников 1 марта будут разыграны три приза.
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