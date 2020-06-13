Ляэнеский префект о трагедии в Лихула: это могла быть первая в истории Эстонии массовая стрельба

Кыплас сказал, что в последнее время не происходило такого, где человек открывает огонь по людям, которых он не знает и с которыми никак не связан.

"В 90-е годы прошлого века стрельбы было много, но это были перестрелки между преступными группировками, где погибло довольно много людей", — вспоминал Кыплас. "Но такого я действительно не помню, чтобы стреляли по людям, с которыми отсутствует связь", — ответил он на вопрос журналиста, могла ли идти речь о первой в истории Эстонии массовой стрельбе.

"У нас были случаи, когда человек убивал членов своей семьи, но такой открытой стрельбы не припоминается. Я считаю, что это действительно может быть первая массовая стрельба", — сказал Кыплас.

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