Ляэне-Вируская высшая прикладная школа объединится с Таллиннской высшей технической школой

Исследования в рамках системы мониторинга и прогнозирования потребностей рынка труда в рабочей силе и навыках OSKA в сферах социальной работы, работы с персоналом и бухгалтерии показывают, что в тех областях, в которых ведется обучение в Ляэне-Вируской высшей прикладной школе, уже долгое время наблюдается "перепроизводство". При этом на рынке труда постоянно растет потребность в специалистах, компетентных в технических областях. Несколько отчетов OSKA по техническим сферам указывают на то, что у нас наблюдается недостаточная преемственность поколений специалистов, так как количество выпускников в данных областях не удовлетворяет потребности рынка в рабочей силе, а количество поступающих сокращается.

Министерство достигло соглашения с общественно-правовыми университетами в том, что требуется сократить прием на специальности по учебным программам в сфере менеджмента и управления, а также социальной работы. Тех же принципов следует придерживаться и при планировании приема в государственные прикладные высшие учебные заведения.