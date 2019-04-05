Ляэне-Вируская высшая прикладная школа объединится с Таллиннской высшей технической школой

Согласно решению правительства, для того, чтобы увеличить в регионе объемы обучения по техническим специальностям, Ляэне-Вирускую высшую прикладную школу объединят с Таллиннской высшей технической школой. Школы планируется объединить с 1 сентября этого года, и объединенное учебное заведение будет работать как в Таллинне, так и в Ляэне-Вирумаа, в деревне Мыдрику. Нынешние студенты обеих школ смогут закончить обучение по прежним специальностям.
Руководитель отдела высшего образования министерства образования и науки Маргус Хайдак отметил, что процесс объединения обсуждался с представителями обеих высших школ, местных предприятий и местных самоуправлений. "Все стороны согласны с необходимостью изменить характер образования, предлагаемого в Ляэне-Вирумаа, и увеличить возможности для получения образования в сферах, связанных с производством и технологиями, — сказал Хайдак. — Объединенная школа будет обладать большим потенциалом для сотрудничества с Раквереской профессиональной школой. Также министерство планирует более эффективно использовать ресурсы высшего образования, принимая во внимание то, что число студентов в Эстонии сокращается, а также меняются потребности рынка труда".
Исследования в рамках системы мониторинга и прогнозирования потребностей рынка труда в рабочей силе и навыках OSKA в сферах социальной работы, работы с персоналом и бухгалтерии показывают, что в тех областях, в которых ведется обучение в Ляэне-Вируской высшей прикладной школе, уже долгое время наблюдается "перепроизводство". При этом на рынке труда постоянно растет потребность в специалистах, компетентных в технических областях. Несколько отчетов OSKA по техническим сферам указывают на то, что у нас наблюдается недостаточная преемственность поколений специалистов, так как количество выпускников в данных областях не удовлетворяет потребности рынка в рабочей силе, а количество поступающих сокращается.
Министерство достигло соглашения с общественно-правовыми университетами в том, что требуется сократить прием на специальности по учебным программам в сфере менеджмента и управления, а также социальной работы. Тех же принципов следует придерживаться и при планировании приема в государственные прикладные высшие учебные заведения.