10.07.2019, 09:50

Lux Express подтвердил: в период съемок на Лаагна теэ междугородные автобусы в Ласнамяэ останавливаться не будут


rus.delfi.ee
EST
Lux Express uued bussid
Lux Express uued bussidFoto: Lux Express uued bussid

После окончательного решения по закрытию Лаагна теэ на период съемок фильма Кристофера Нолана возник вопрос: если городские автобусы там ходить не будут, то смогут пассажиры междугородних рейсов выйти на остановке "Мустакиви"?

Член правления Lux Express Пауль Кристьян Лилье подтвердил Delfi, что в связи с ограничениями движения автобусы, курсирующие между Таллинном, Восточной Эстонией и Санкт-Петербургом, не смогут при въезде и выезде из столицы использовать привычный путь.

"В этот период на остановке "Мустакиви” выйти невозможно, пассажирам придется ехать до автовокзала. Опоздание автобусов может составить около 15 минут, все зависит от пробок. Мы просим пассажиров спланировать на поездку дополнительное время", — добавил он.

Читайте также:

Съемки кинофильма режиссера Кристофера Нолана будут проходить на Лаагна теэ с 10 по 21 июля, в течение этого времени будут действовать ограничения движения на этой улице.

Во время съемок движение на Лаагна теэ будет открыто по понедельникам и вторникам.

Полосы движения по направлению из центра в Ласнамяэ будут закрыты с 10 по 14 июля и с 17 по 21 июля. В сторону центра города можно будет проехать по будням до 10 часов утра. С 10 до 15:30 Лаагна теэ будет закрыта.

Направление движения на полосах движения в сторону центра города будет меняться и направляться в Ласнамяэ с 15:30 по будням 10-12 июля и 17-19 июля. По выходным 13-14 и 20-21 июля Лаагна теэ будет закрыта.

Мосты над Лаагна теэ останутся открыты для движения, за исключением перерывов продолжительностью до 5 минут для обеспечения безопасности во время низких полетов воздушного транспорта.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: