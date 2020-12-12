Лутсар в свете свежей статистики: соблюдать дистанцию надо и на улице

В связи со статистикой последних суток (760 новых случаев ковида и шесть смертей) вирусолог Ирья Лутсар призывает жителей Эстонии избегать скоплений народа как в помещениях, так и на свежем воздухе.
По словам Лутсар, эти цифры показывают, что новые ограничения были введены не зря и теперь остается ждать, какова будет их эффективность.
Вирусолог призывает жителей страны избегать всяческих контактов, за исключением самых необходимых (семья, работа).
”Давайте воздержимся на выходных от посещения торговых центров и рождественских ярмарок. Давайте будет ходить только в продуктовые магазины и находиться на свежем воздухе, соблюдая дистанцию. Давайте подарим рождественские подарки по-другому: пусть внуки напишут бабушкам и дедушками красивые рождественские открытки, а также можно сделать и какие-то простые вещи дома. Пусть физических рождественских покупок в этом году не будет”, — призвала Лутсар.
Держать дистанцию, по ее словам, надо и на улице, например, на катке. Лутсар отметила, что понимает, насколько страдает экономика, но борьба с вирусом требует еще немного общих усилий.
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 7698 тестов на коронавирус, из которых первичных положительных тестов оказалось 760, то есть 9,9%.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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