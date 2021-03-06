Лутсар: в Эстонии можно рассмотреть вопрос о продлении срока между введением двух доз вакцины

По словам Ирьи Лутсар, в комитете по иммунизации обсуждали изменение стратегии по меньшей мере два раза.

"В первый раз это обсуждали в январе. Тогда было принято общее решение, что данных слишком мало, поэтому придерживались мнения подождать. Было указание, что вирус нейтрализуют антитела, и что их концентрация после второй инъекции была гораздо выше", - сказала Лутсар.

По ее словам, несколько дней назад из Великобритании пришли предварительные данные, которые указывают на то, что промежуток времени между двумя дозами вакцины можно увеличить, так как эффективность вакцины после первой дозы составляет 85%, сказала Лутсар.

На данный момент от коронавируса в Эстонии вакцинированы 97 858 человек, обе дозы получили 43 745 человек. За сутки жителям Эстонии было введено 7104 дозы вакцины.

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