Лутсар: уровень заболеваемости скоро снизится

"Во многих странах было заметно, что небольшие цифры, как были у нас в январе, держатся очень долгое время, — сказала Лутсар. — Конечно, таким высоким уровень заболеваемости не останется, но сложно прогнозировать, что он быстро снизится до нуля".

Она указала на опыт США, где во многих местах уровень инфицирования снижается, несмотря на то, что для этого сделано не так много.

"Во-вторых, во многих европейских странах заметно, что заболеваемость вновь начала расти", — отметила Лутсар, перечислив Италию, Польшу, Германию и Францию.

Лутсар считает, что пока рано возобновлять доступ к развлекательным заведениям, учреждениям общественного питания или спортивным залам для примерно 100 000 человек, которые переболели COVID-19 или прошли вакцинацию.

Кроме того, как определить вакцинированных и переболевших, если пока неясно, как долго длится эффект после вакцины или болезни, подчеркнула Лутсар.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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