Лутсар: ситуация ухудшается, поскольку люди не соблюдают ограничения

Распространение коронавируса увеличивается, поскольку люди не соблюдают установленные требования, сказала ERR руководитель научного совета, вирусолог Ирья Лутсар.
Хотя люди говорят, что устали от ограничений, скорее всего они устали от ожидания, потому что реальных требований в Эстонии установлено очень мало, считает Лутсар.
"Мы все признали, что ограничения есть, но ни одно из них не будет действовать, если люди его не соблюдают. Вероятно, есть недостатки в том, как следуют установленным требованиям. Этому мы хотим уделить особое внимание. Конечно, некоторые ограничения следует усилить", — сказала Лутсар после собрания научного совета, консультирующего правительство по вопросам борьбы с коронавирусом.
"Прежде всего следует усилить соблюдение действующих ограничений — носить маски в помещениях, работать дома, если это возможно, не устраивать вечеринки, не приглашать в гости друзей, не ходить в торговые центры без крайней необходимости. Это известные людям правила. Если бы людей можно было каким-то образом сдержать, то это был бы большой шаг вперед", — пояснила руководитель научного совета.
По словам Лутсар, следует также рассмотреть вопрос о том, как будут работать школы после недели каникул, однако она не сказала, какие меры считаются предпочтительными.
На вопрос, может ли Эстония справиться с распространением коронавируса без новых ограничений, Лутсар ответила, что если ничего не поменять, то нет. Однако еще важнее соблюдать ограничения, подчеркнула она.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Как часто нужно менять постельное белье
Последние слова умирающего от коронавируса медика
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону