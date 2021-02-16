Лутсар: ситуация ухудшается, поскольку люди не соблюдают ограничения

Хотя люди говорят, что устали от ограничений, скорее всего они устали от ожидания, потому что реальных требований в Эстонии установлено очень мало, считает Лутсар.

"Мы все признали, что ограничения есть, но ни одно из них не будет действовать, если люди его не соблюдают. Вероятно, есть недостатки в том, как следуют установленным требованиям. Этому мы хотим уделить особое внимание. Конечно, некоторые ограничения следует усилить", — сказала Лутсар после собрания научного совета, консультирующего правительство по вопросам борьбы с коронавирусом.

"Прежде всего следует усилить соблюдение действующих ограничений — носить маски в помещениях, работать дома, если это возможно, не устраивать вечеринки, не приглашать в гости друзей, не ходить в торговые центры без крайней необходимости. Это известные людям правила. Если бы людей можно было каким-то образом сдержать, то это был бы большой шаг вперед", — пояснила руководитель научного совета.

По словам Лутсар, следует также рассмотреть вопрос о том, как будут работать школы после недели каникул, однако она не сказала, какие меры считаются предпочтительными.

На вопрос, может ли Эстония справиться с распространением коронавируса без новых ограничений, Лутсар ответила, что если ничего не поменять, то нет. Однако еще важнее соблюдать ограничения, подчеркнула она.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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