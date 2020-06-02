Лутсар: правительству представят новый список послаблений в ограничениях

"Мы, вероятно, преодолели вирус, циркулирующий в Эстонии, но все еще существует риск, что к нам будет что-то откуда-то привезено. Хотя это, вероятно, не представляет большой угрозы, число заболевших может все же увеличиться", - пояснила Лутсар.

На этой неделе научный совет не предлагал правительству каких-либо новых мер по смягчению, поскольку необходимо следить за последствиями смягчений, которые вступили в силу на этой неделе.

Четвертая волна исследований запланирована как раз перед Ивановым днем. Лутсар говорит, что, если снова будет снижение популяции вируса, то возможно, что с июля будут сняты ограничения "2+2".

"Жители Эстонии приобрели хорошие навыки мыть руки, соблюдать чистоту, гигиену и держать дистанцию", - отметила Лутсар.

Лутсар опасается, что если в Иванов день, как обычно, будет идти дождь, то это будет способствовать распространению вируса: в этом случае люди будут много часов проводить в небольших жилых помещениях на дачах. Она рекомендует в случае дождливой погоды отложить праздник на несколько дней до наступления сухой погоды.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!