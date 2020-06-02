Лутсар: правительству представят новый список послаблений в ограничениях

"Мы, вероятно, преодолели вирус, циркулирующий в Эстонии, но все еще существует риск, что к нам будет что-то откуда-то привезено. Хотя это, вероятно, не представляет большой угрозы, число заболевших может все же увеличиться", - пояснила Лутсар.
На этой неделе научный совет не предлагал правительству каких-либо новых мер по смягчению, поскольку необходимо следить за последствиями смягчений, которые вступили в силу на этой неделе.
Четвертая волна исследований запланирована как раз перед Ивановым днем. Лутсар говорит, что, если снова будет снижение популяции вируса, то возможно, что с июля будут сняты ограничения "2+2".
"Жители Эстонии приобрели хорошие навыки мыть руки, соблюдать чистоту, гигиену и держать дистанцию", - отметила Лутсар.
Лутсар опасается, что если в Иванов день, как обычно, будет идти дождь, то это будет способствовать распространению вируса: в этом случае люди будут много часов проводить в небольших жилых помещениях на дачах. Она рекомендует в случае дождливой погоды отложить праздник на несколько дней до наступления сухой погоды.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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