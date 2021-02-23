23.02.2021, 10:49

Лутсар, Попов, главред Delfi, Gameboy Tetris и другие. Смотрите, кого Кальюлайд в этом году удостоила госнаграды

 (30)
EST
Лутсар, Попов, главред Delfi, Gameboy Tetris и другие. Смотрите, кого Кальюлайд в этом году удостоила госнаграды
Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

Сегодня, накануне Дня независимости ЭР, президент Эстонии Керсти Кальюлайд представила к государственным наградам 152 человек, которые тем или иным образом внесли свой вклад в улучшение жизни в Эстонии.

Когда именно и в каком виде будет происходить церемония награждения, принимая во внимание пандемию, пока неясно.

Среди награжденных, например, Юри Ратас, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, вирусолог Ирья Лутсар, доктор Аркадий Попов, экономический аналитик Марье Йозинг, тренер по легкой атлетике Андрей Назаров, директор силламяэского детского сада Pääsupesa Марика Прийске, музыкант Павел Бочаров (Gameboy Tetris), фотограф Дмитрий Котюх, актриса Лариса Саванкова, директор силламяэской библиотеки Эльвира Сидорова, шеф-повар Роман Защериснкий и многие другие.

Полный список награжденных смотрите здесь.

Читайте также: