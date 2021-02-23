Лутсар, Попов, главред Delfi, Gameboy Tetris и другие. Смотрите, кого Кальюлайд в этом году удостоила госнаграды(29)
Сегодня, накануне Дня независимости ЭР, президент Эстонии Керсти Кальюлайд представила к государственным наградам 152 человек, которые тем или иным образом внесли свой вклад в улучшение жизни в Эстонии.
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