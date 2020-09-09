Лутсар — о призыве Клыварта носить маски: они положены тем, кому назначена изоляция или чьи близкие являются носителями вируса

"Для меня это было большим сюрпризом. На мой взгляд, это неправильные меры. Мы должны примерять меры там, где распространяется инфекция", — сказала Лутсар, отметив, что в Таллинне новые очаги возникали на частных вечеринках, поэтому городу следовало направить свое внимание на них.

Лутсар добавила, что в целом текущие показатели по Эстонии и Таллинну низкие, поэтому столичные меры непропорциональны.

Говоря о призыве мэра носить маски, Лутсар отметила, что маски должны носить те, кому назначена изоляция или чьи близкие являются носителями вируса. Также, по возможности, в общественном транспорте.

По словам Лутсар, научный совет в среду обсудит показатели, которые будут оптимальным пределом в сегодняшних условиях.

Как писал ранее RusDelfi, с сегодняшнего дня город Таллинн начинает применять в своих учреждениях ряд профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, а также для того, чтобы весенняя чрезвычайная ситуация не повторилась.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что профилактические меры применяются для того, чтобы избежать худшего сценария, то есть повторения весенней ситуации.

Мэр призывает всех к ответственности и рекомендует использовать средства индивидуальной защиты — перчатки и маски.

”Также обращаюсь и к частному сектору с тем, чтобы персонал смело использовал средства личной защиты, — отметил Михаил Кылварт. — Если весной мы вместе смогли выйти из кризиса, то теперь можем вместе его предотвратить. Это зависит от каждого из нас”.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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