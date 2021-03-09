Лутсар о комендантском часе: неужели нам нужны военные и полиция, чтобы люди не собирались вместе?

”Было принято во внимание все”, — сказала Лутсар, но добавила, что лично она не переводила бы на дистанционное обучение начальные классы.

Несмотря на то, что наши соседи Латвия и Финляндия либо уже ввели, либо готовятся к введению комендантского часа, Лутсар такой подход не разделяет. ”Введение комендантского часа и выведение на улиц вооруженных сил все-таки требует других условий”, — отметила вирусолог.

Лутсар сказала, что в нынешней ситуации важнее всего снизить индекс репродукции r0, что можно сделать только уменьшением контактов между людьми. ”Если люди не будут контактировать друг с другом или если мы сведем контакты к минимуму, то вирус не сможет распространяться. Все просто”.

Тем не менее, введение комендантского часа научный совет считает непропорциональной мерой. ”Ну, слушайте, неужели нам действительно нужны военные и полиция, чтобы люди не собирались вместе? Мне это кажется непропорциональным”, — сказала Лутсар.

Снова научный совет соберется в следующий понедельник.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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