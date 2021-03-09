Лутсар о комендантском часе: неужели нам нужны военные и полиция, чтобы люди не собирались вместе?(23)
По словам руководителя научного совета Ирьи Лутсар, при введении новых ограничений правительство приняло во внимание все рекомендации ученых.
По словам руководителя научного совета Ирьи Лутсар, при введении новых ограничений правительство приняло во внимание все рекомендации ученых.
”Было принято во внимание все”, — сказала Лутсар, но добавила, что лично она не переводила бы на дистанционное обучение начальные классы.
Несмотря на то, что наши соседи Латвия и Финляндия либо уже ввели, либо готовятся к введению комендантского часа, Лутсар такой подход не разделяет. ”Введение комендантского часа и выведение на улиц вооруженных сил все-таки требует других условий”, — отметила вирусолог.
Лутсар сказала, что в нынешней ситуации важнее всего снизить индекс репродукции r0, что можно сделать только уменьшением контактов между людьми. ”Если люди не будут контактировать друг с другом или если мы сведем контакты к минимуму, то вирус не сможет распространяться. Все просто”.
Тем не менее, введение комендантского часа научный совет считает непропорциональной мерой. ”Ну, слушайте, неужели нам действительно нужны военные и полиция, чтобы люди не собирались вместе? Мне это кажется непропорциональным”, — сказала Лутсар.
Снова научный совет соберется в следующий понедельник.
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