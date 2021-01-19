Лутсар не считает возможным смягчить ограничения еще больше

В нынешней ситуации с распространением коронавируса пока что невозможно продолжать смягчать действующие ограничительные меры, заявила руководитель научного совета Ирья Лутсар.
"Думаю, сейчас особо нет возможностей для послаблений. Важно следовать действующим ограничениям. Мы не считаем, что сейчас вообще можно думать о смягчении ограничений. Заболеваемость хоть и стабилизировалась в какой-то мере, и нет такого роста, как в ноябре и декабре, это все же очень хрупкое равновесие", — сообщила Лутсар в интервью ERR во вторник.
По ее словам, нет причин предполагать, что в ближайшие пару недель в Таллинне можно будет открыть кинотеатры и театры. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но в борьбе с вирусом нам предстоит еще долгий путь. Я не думаю, что через пару-тройку недель вирус начнет отступать. Очень важно следовать ограничениям, о которых людям прекрасно известно. Следует чаще бывать на свежем воздухе и не устраивать мероприятий в помещениях", — напомнила Лутсар.
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Она указала на то, что в Таллинне и Ида-Вирумаа заведения, в которых собирались люди, закрылись, но появились нелегальные места для встреч.
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