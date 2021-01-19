Лутсар не считает возможным смягчить ограничения еще больше

"Думаю, сейчас особо нет возможностей для послаблений. Важно следовать действующим ограничениям. Мы не считаем, что сейчас вообще можно думать о смягчении ограничений. Заболеваемость хоть и стабилизировалась в какой-то мере, и нет такого роста, как в ноябре и декабре, это все же очень хрупкое равновесие", — сообщила Лутсар в интервью ERR во вторник.

По ее словам, нет причин предполагать, что в ближайшие пару недель в Таллинне можно будет открыть кинотеатры и театры. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но в борьбе с вирусом нам предстоит еще долгий путь. Я не думаю, что через пару-тройку недель вирус начнет отступать. Очень важно следовать ограничениям, о которых людям прекрасно известно. Следует чаще бывать на свежем воздухе и не устраивать мероприятий в помещениях", — напомнила Лутсар.

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Она указала на то, что в Таллинне и Ида-Вирумаа заведения, в которых собирались люди, закрылись, но появились нелегальные места для встреч.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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