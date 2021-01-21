Лутсар: не исключено, что следующая мутация коронавируса окажется не подвластной вакцине

Вирусолог Ирья Лутсар сообщила, что британский штамм был выявлен также в Ирландии. В других странах Европы он пока не очень распространен. ”В других странах штамм распространен на уровне 3-5 процентов. Но если еще месяц назад в Дании этот процент составлял 0,2, то сейчас вырос до 7. Таким образом можно говорить, что он очень заразен”, — отметила профессор. При этом, по ее словам, ничто не указывает на то, что британский штамм вызывает более тяжелое течение болезни и больше смертей.

Все случаи были завезены из Великобритании, поэтому пока о масштабном его распространении в Эстонии говорить не приходится. ”Люди, которые прилетают сюда из Великобритании, должны непременно оставаться в самоизоляции”, — напомнила Вирусолог.

Несмотря на то, что ситуация в Эстонии с коронавирусом в целом показывает некоторую стабилизацию, по оценке специалиста, ослаблять принятые меры пока нельзя. ”Необходимо проследить, будет ли уменьшаться количество зараженных”, — сказала она.

”Цель этого вируса — выжить, для этого он постоянно мутирует. Не исключено, что какая-либо из мутаций более не будет поддаваться вакцине”, — отметила Лутсар. Тем не менее, страны Европы продолжают проводить исследования, чтобы держать ситуацию с мутациями под контролем.

Лутсар выразила надежду на то, что в скором времени вакцина станет доступней, что поможет обуздать эпидемию. До этого момента следует строго придерживаться установленных ограничений и правил.

Как стало известно вчера, британский штамм добрался до Эстонии. Пока в стране выявлено три пациента, зараженных этим штаммом.

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