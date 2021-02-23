23.02.2021, 11:04

Лутсар: научный совет рекомендует ввести более жесткие ограничения, а не комендантский час


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Irja Lutsar 24. märtsil esitlemas teadusnõukogu raportit.
Irja Lutsar 24. märtsil esitlemas teadusnõukogu raportit.Foto: Andres Putting

Встречавшийся в понедельник с правительством научный совет рекомендует ввести более жесткие ограничения, поскольку мягкие ограничения не дают нужного результата, а заполняемость таллиннских больниц может достигнуть своего предела, заявила руководитель научного совета Ирья Лутсар, передает RusERR.

"Мягкие ограничения не уменьшили распространение инфекции. Число заражений не настолько велико, однако больницы начинают заполняться. Больше всего нас беспокоят таллиннские больницы, которые скоро будут переполнены. Коек хватает, но персонала — нет", — сказала Лутсар ERR.

Лутсар не пожелала отвечать на вопрос, какие рекомендации дадут члены научного совета на встрече с правительством во вторник: "Научный совет предлагает ввести более жесткие ограничения, но когда и где они будут действовать, пока не ясно. Понятно, что если мы будем продолжать в том же духе, то цифры увеличатся".

Рекомендации консультирующего правительство научного совета станут известны в пятницу, после того как в четверг правительство примет очередные решения по ограничениям.

На уточняющий вопрос корреспондента портала ERR, рекомендует ли научный совет закрытие торговых центров, заведений общественного питания, кинотеатров, театров и тренажерных залов, Лутсар ответила: "Мы не желаем введения комендантского часа, но научный совет отметил, что нынешние ограничения больше не работают".

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