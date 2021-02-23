Лутсар: научный совет рекомендует ввести более жесткие ограничения, а не комендантский час

"Мягкие ограничения не уменьшили распространение инфекции. Число заражений не настолько велико, однако больницы начинают заполняться. Больше всего нас беспокоят таллиннские больницы, которые скоро будут переполнены. Коек хватает, но персонала — нет", — сказала Лутсар ERR.

Лутсар не пожелала отвечать на вопрос, какие рекомендации дадут члены научного совета на встрече с правительством во вторник: "Научный совет предлагает ввести более жесткие ограничения, но когда и где они будут действовать, пока не ясно. Понятно, что если мы будем продолжать в том же духе, то цифры увеличатся".

Рекомендации консультирующего правительство научного совета станут известны в пятницу, после того как в четверг правительство примет очередные решения по ограничениям.

На уточняющий вопрос корреспондента портала ERR, рекомендует ли научный совет закрытие торговых центров, заведений общественного питания, кинотеатров, театров и тренажерных залов, Лутсар ответила: "Мы не желаем введения комендантского часа, но научный совет отметил, что нынешние ограничения больше не работают".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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