04.03.2021, 17:46

Лутсар: научный совет рекомендует восстановить основное весеннее ограничение

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Лутсар: научный совет рекомендует восстановить основное весеннее ограничение
Irja LutsarFoto: Andres Putting

На этой неделе Научный совет правительства по борьбе с коронавирусом сделал кабинету министров в числе прочего восстановить действие правила "2+2" и на свежем воздухе.

Об этом сообщила глава научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар, пишет rus.err.

Подобное правило действовало с марта по июнь прошлого года.

"2+2" значит, что вместе могут идти до двух человек, а расстояние до других людей должно быть не меньше двух метров.

Научный совет полностью обнародует свои рекомендации в пятницу.

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