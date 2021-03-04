Лутсар: научный совет рекомендует восстановить основное весеннее ограничение(19)
На этой неделе Научный совет правительства по борьбе с коронавирусом сделал кабинету министров в числе прочего восстановить действие правила "2+2" и на свежем воздухе.
На этой неделе Научный совет правительства по борьбе с коронавирусом сделал кабинету министров в числе прочего восстановить действие правила "2+2" и на свежем воздухе.
Об этом сообщила глава научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар, пишет rus.err.
Подобное правило действовало с марта по июнь прошлого года.
"2+2" значит, что вместе могут идти до двух человек, а расстояние до других людей должно быть не меньше двух метров.
Научный совет полностью обнародует свои рекомендации в пятницу.
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