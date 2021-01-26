Лутсар: научный совет предложит правительству унифицировать ограничения по всей Эстонии

Лутсар пояснила, что например, в Пярнумаа показатель инфицирования повысился из-за праздников, когда многие люди со всей Эстонии приехали туда отдыхать.

"Локальные правила были крайне необходимы, они сработали очень хорошо. Однако унификация необязательно означает более строгие правила", — сказала Лутсар и пояснила, что во вторник правительству предложат унифицировать ограничения, следовательно, детали пока не оговаривали.

Введение комендантского часа Лутсар считает крайней мерой, которая может иметь прямо противоположный эффект.

По словам Лутсар, вирус не распространяется стремительно в ресторанах, где соблюдают правило рассредоточения людей и не проводят празднования. "В местах, где люди находятся вместе, кричат, поют, еще и употребляют при этом алкоголь, возникает много вспышек", — отметила она.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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