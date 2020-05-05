Luminor: рекордные колебания цен на фондовых рынках принесли как потери, так и приобретения

В марте балтийские инвесторы приобретали через платформу Luminor Investor в основном акции американского технологического гиганта Apple. В общей сложности акций Apple было куплено на 2,4 миллиона евро. С другой стороны, это была также одна из самых продаваемых акций. Общая стоимость сделок по продаже составила 2,5 миллиона евро. В тройку бумаг с наибольшим объёмом покупок также вошли акции немецкого банка Commerzbank и американского производителя программного и аппаратного обеспечения Microsoft. Инвесторы купили их на общую сумму 440 000 и 434 000 евро соответственно.

По словам руководителя отдела инвестиций и анализа рисков Luminor Антона Скворцова, статистика показывает, что некоторые инвесторы запаниковали в марте из-за рекордно высоких колебаний цен на акции, и решили начать продажу своих ценных бумаг по любой цене. ”С другой стороны, этот период дал другим инвесторам возможность покупать подешевевшие ценные бумаги. Поскольку решения многих инвесторов были основаны на эмоциях, это побудило любителей технического анализа активно торговать, поскольку крупные дневные движения цен дают возможность получать очень хорошую прибыль”, — добавил он.

Скворцов отметил, что ситуация, когда процент дневных колебаний цен на акции в ту или иную сторону выражается двузначными цифрами, даёт хорошую возможность получить относительно высокую доходность за короткий промежуток времени, но риск такой торговли также очень высок. ”С другой стороны, текущая ситуация также предоставила возможность для долгосрочных инвесторов, которые использовали стратегию "покупать и держать" и активно пополняли свои инвестиционные портфели. Март предоставил хорошую возможность скупать подешевевшие акции в ожидании будущего повышения их стоимости”, — сказал Скворцов.

Если оставить в стороне объем транзакций и принять во внимание лишь количество сделок покупки, то в марте акции Commerzbank возглавили пятёрку лидеров на платформе Luminor Investor. После Commerzbank наиболее популярными были акции немецкого автопроизводителя Daimler, американской телерадиовещательной платформы Roku, далее следуют Apple и Microsoft.