29.07.2019, 18:57

Лукас в Facebook посоветовал Кальюлайд отозвать приглашение Путину посетить Эстонию. Но вскоре удалил пост

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rus.delfi.ee
EST 41
Tõnis Lukas
Tõnis LukasFoto: Madis Veltman

По мнению министра культуры Тыниса Лукаса, из-за подавления протестных акций в Москве президенту Эстонии Керсти Кальюлайд следует отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину посетить финно-угорский конгресс в Тарту, которое Кальюлайд сделала весной этого года во время визита в Москву, пишет rus.err.ee.

"В Москве опять силой разогнали акцию протеста, для которой требуется элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили (?). Приближается время, когда нашему президенту следует отменить свое приглашение Путину посетить Эстонию", — написал Лукас в понедельник в Facebook.

Примерно через 20 минут после публикации министр культуры удалил свой пост.

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