Лукас в Facebook посоветовал Кальюлайд отозвать приглашение Путину посетить Эстонию. Но вскоре удалил пост(42)
По мнению министра культуры Тыниса Лукаса, из-за подавления протестных акций в Москве президенту Эстонии Керсти Кальюлайд следует отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину посетить финно-угорский конгресс в Тарту, которое Кальюлайд сделала весной этого года во время визита в Москву, пишет rus.err.ee.
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