Лукас в Facebook посоветовал Кальюлайд отозвать приглашение Путину посетить Эстонию. Но вскоре удалил пост

"В Москве опять силой разогнали акцию протеста, для которой требуется элементарная демократия. Лидера оппозиции отравили (?). Приближается время, когда нашему президенту следует отменить свое приглашение Путину посетить Эстонию", — написал Лукас в понедельник в Facebook.

Примерно через 20 минут после публикации министр культуры удалил свой пост.