Лукас представит в Брюсселе планы Тарту как Культурной столицы-2024

Министр культуры Тынис Лукас примет участие в заседании Совета Европейского Союза по делам молодежи, культуры и спорта, которое начнется в Брюсселе сегодня, 21 ноября. Основной темой дискуссий на уровне министров будет устойчивое развитие и важная роль культуры в данном процессе.
В области культуры, в частности, будет принята резолюция о роли культуры в достижении целей устойчивого развития. Хотя план действий в области устойчивого развития на период до 2030 года уже был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году и отражен в целях развития Европейского союза, между странами до сих пор нет всеобъемлющего подхода к роли культуры в достижении этих целей.
”Между странами существует консенсус в отношении того, что культура способствует улучшению благосостояния и достижению сплоченности общества”, — сказал министр культуры Тынис Лукас. ”Из этой исходной точки нам нужно сделать шаг вперед. Нам нужно найти решения в области творчества и цифровых решений. Частью устойчивой экономики является также забота о культурном наследии и его использование. Все это должно быть отражено в документах по развитию Европейского Союза и стать обязательным на уровне государств”, — добавил Лукас.
Основной темой политических дискуссий на уровне министров станет потенциал аудиовизуального и творческого секторов в условиях глобальной конкуренции. Министр культуры Лукас также кратко представит планы города Тарту как будущей культурной столицы Европы 2024 года. А в области спорта будут приняты решения о борьбе с коррупцией в спорте и сделаны выводы по вопросам защиты детей в спорте. Министры также проведут обмен мнениями по вопросам надлежащей практики управления в спорте.
Встречи министров, отвечающие в Европейском Союзе за области культуры, аудиовизуальных средств и спорта, проходят дважды в год, весной и осенью.
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