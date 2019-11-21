Лукас представит в Брюсселе планы Тарту как Культурной столицы-2024

В области культуры, в частности, будет принята резолюция о роли культуры в достижении целей устойчивого развития. Хотя план действий в области устойчивого развития на период до 2030 года уже был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году и отражен в целях развития Европейского союза, между странами до сих пор нет всеобъемлющего подхода к роли культуры в достижении этих целей.

”Между странами существует консенсус в отношении того, что культура способствует улучшению благосостояния и достижению сплоченности общества”, — сказал министр культуры Тынис Лукас. ”Из этой исходной точки нам нужно сделать шаг вперед. Нам нужно найти решения в области творчества и цифровых решений. Частью устойчивой экономики является также забота о культурном наследии и его использование. Все это должно быть отражено в документах по развитию Европейского Союза и стать обязательным на уровне государств”, — добавил Лукас.