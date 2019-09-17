Лукас об иммигрантах: наверное, следует создать языковой департамент и навести порядок(55)
Министр культуры Тынис Лукас считает невыносимой ситуацию, когда для получения простых услуг вместо эстонского языка необходимо использовать какой-то другой.
Министр культуры Тынис Лукас считает невыносимой ситуацию, когда для получения простых услуг вместо эстонского языка необходимо использовать какой-то другой.
В передаче Reporteritund ("Репортерский час") на Vikerraadio Лукас призвал всех обращаться в Языковую инспекцию, если в каком-либо заведении последовательно нарушают Закон о языке, передает rus.err.ee.
"Может быть, вместо Языковой инспекции следовало бы создать департамент и дать ему больше возможностей, — предположил министр. — В любом случае мы должны защищать свой язык и следить, кто к нам сюда приезжает, чтобы все новые иммигранты могли интегрироваться, а в противном случае уезжали бы из Эстонии".
По его словам, в последнее время во время прогулок по центру Таллинна его не покидает мысль о том, действительно ли все иностранцы приезжают в Эстонию учиться и заинтересованы в изучении эстонского языка: "Во многих местах в центре города, в парке Таммсааре у меня, как и многих других людей, возникает вопрос: действительно ли все эти парни, явно не интегрированные в эстонскую культуру, являются теми молодыми ядерными физиками, которые учатся в университетах? Или же это иммигранты, не готовые учить эстонский язык, которых всевозможные "Болты" и "Вольты" со спокойной совестью берут на работу и которые вообще не владеют эстонским языком, и мы, эстонцы, вынуждены общаться с ними на других языках, чтобы получить свою еду, посылку или проехать на такси".
По его мнению, всем нужно проявлять бдительность: "Я думаю, оно того стоит ради сохранения эстонской культуры".
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