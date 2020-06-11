Луйк в Финляндии: угрозы безопасности в нашем регионе не изменились

”Я рад, что снова, спустя длительное время можно физически встретиться с нашими хорошими друзьями из Финляндии. Вчера мы отмечали 100-летие установления дипломатических отношений между Эстонией и Финляндией, а сегодня, после отмены чрезвычайного положения, первый визит состоится именно в Финляндию”, — заявил во вторник министр обороны Луйк.

На заседании во вторник министры обороны обсудили картину региональной безопасности и признали, что, несмотря на распространение вируса, Россия не изменила свою деятельность на международной арене и угрозы безопасности в нашем регионе никуда не исчезли.

”Исходя из того, что угрозы безопасности в нашем регионе не изменились, мы не можем идти на уступки в развитии обороноспособности”, — сказал Луйк.

На спеду у министра обороны Луйка была запланирована встреча с командующим Силами обороны Финляндии и визит в Центр кризисных резервов Финляндии, который послужил примером планируемого в Эстонии агентства кризисных резервов.