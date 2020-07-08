Луйк в беседе с главкомом НАТО в Европе: взятая на вооружение Россией ракетная система угрожает всему НАТО

Министр Луйк подчеркнул, что ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером которой является взятая на вооружение Россией ракетная система, которая угрожает всему альянсу

Луйк выразил генералу Уолтерсу благодарность за успехи в укреплении оборонительной и сдерживающей позиции НАТО, и обе стороны подтвердили, что союзники будут двигаться дальше в согласованных ранее действиях.

Министр обороны также поблагодарил генерала Уолтерса за нынешнее присутствие США в Эстонии и всём нашем регионе. ”Присутствие американских самолетов B-1 и B-52 и беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper в Эстонии посылает четкий сигнал о единстве союзников”, — сказал Луйк на видеовстрече.

Луйк добавил, что возможность задействовать эти летательные средства в различных совместных учениях очень важна для наших сил обороны. Генерал Уолтерс отметил, что присутствию союзников в Эстонии содействует хорошая инфраструктура и соответствующая поддержка принимающей страны.

На встрече генерал Уолтерс и министр Луйк также говорили о важной роли НАТО в поддержке государств-членов во время кризиса COVID-19.