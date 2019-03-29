Луйк указал на российскую агрессию: несложно представить, что могло бы с нами случиться, если бы мы не были в НАТО

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что день вступления в НАТО можно считать днем наших союзников. ”Сорок лет мы были вынуждены смотреть на защищенный щитом НАТО мир, как на желанный и недоступный. 2004 год, когда мы вместе с несколькими другими странами стали членами НАТО и Европейского союза, стал моментом большого воссоединения”.

”В этот день 15 лет назад Леннарт Мери, поднимая в своем дворе флаг НАТО, сказал, что Эстония больше никогда не будет одна. Эти слова соответствуют действительности. Их подтверждает ежедневная поддержка нашей независимости союзниками. Только за прошлый год в Эстонии побывало почти десять тысяч военнослужащих из государств-союзников”, — подчеркнул Ратас.

По словам министра обороны Юри Луйка, статья 5 основополагающего договора НАТО дала Эстонии мощнейшую в мире гарантию безопасности, в соответствии с которой нападение на нас приравнивается к нападению на все государства-члены альянса. ”Наше членство было достигнуто в результате многолетней тяжелой работы политиков и государственных чиновников. Когда дверь НАТО на мгновение открылась, мы были на сто процентов готовы к нашему членству”, — сказал Луйк. ”В свете примеров российской агрессии несложно представить, что могло бы с нами случиться, если бы мы не были в НАТО”, — добавил Луйк.