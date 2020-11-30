30.11.2020, 19:44

Луйк: присутствие американских спецподразделений является примером готовности США защищать Эстонию

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Kaitseminister Jüri Luik ütleb, et talle ei meeldi, kui riigikaitse teemal tehakse parteipoliitikat ja kritiseeritakse oma tööd südamega tegevaid kaitseväelasi.
Kaitseminister Jüri Luik ütleb, et talle ei meeldi, kui riigikaitse teemal tehakse parteipoliitikat ja kritiseeritakse oma tööd südamega tegevaid kaitseväelasi.Foto: Priit Simson

Mинистр обороны Юри Луйк встретился со спецподразделением ВВС США, размещенным в настоящее время в Эстонии, получил обзор их деятельности и используемых самолетов, а также обсудил возможности для более тесного сотрудничества.

”Приятно видеть, что сотрудничество между эстонскими и американскими спецслужбами является столь долгим и тесным. Постоянное присутствие американских спецподразделений в Эстонии является ярким примером приверженности и готовности США защищать НАТО и Эстонию, а также наших хороших двусторонних отношений”, — сказал Луйк. По его словам, важно, что в настоящее время в Эстонии находится подразделение стратегического уровня, которое напрямую специализируется на операциях под командованием Европейского командования США.

Командующий находящегося в настоящее время в Эстонии спецподразделения ВВС США высоко оценил сотрудничество с Эстонией и профессионализм Сил обороны Эстонии. ”Наше сотрудничество с эстонскими спецназовцами было безупречным, они находятся на высшем уровне по своей подготовке, и им можно доверять даже в самых сложных ситуациях”, — сказал командир 352-го спецподразделения, отметив, что служба в Эстонии дает возможность практиковаться в других условиях и на ином ландшафте, а также ежедневно они открывают новые возможности обучения в Эстонии.

На встрече министр обороны Луйк отметил, что непрерывная совместная подготовка спецназа США с эстонскими спецоператорами увеличивает возможности сдерживания и дает нам возможность тренироваться вместе с высококлассными солдатами союзников, повышая оперативную совместимость для реагирования на различные угрозы.

352-е подразделение специальных операций ВВС США в настоящее время работает в Эстонии с различными самолетами для отработки взаимодействия с эстонскими операторами специального назначения и другими подразделениями Сил обороны. Вместе со спецподразделением в Эстонию были доставлены самолеты ВВС США MC-130J Commando II и CV-22B Osprey, способные взлетать вертикально. Размещение подразделения спецназа США в Эстонии является частью повседневной деятельности спецназа США, в рамках которой практикуется сотрудничество с различными союзниками.

В ноябре и декабре самолеты Сил специальных операций США CV-22B Osprey и MC-130J II будут действовать в воздушном пространстве Эстонии. Основная цель 352-го подразделения специальных операций США в Эстонии — сотрудничество с Командованием специальных операций Сил обороны с целью обучения и развития совместных действий сил спецназначения союзников.

В 2014 году спецназ США был переброшен в Эстонию после агрессии России против Украины. Помимо спецназа США, в 2017 году в Эстонию была доставлена боевая группа НАТО, состоящая из подразделений сил Великобритании, Франции и Дании, а также исландского специалиста в штабе союзников.

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