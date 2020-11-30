Луйк: присутствие американских спецподразделений является примером готовности США защищать Эстонию

”Приятно видеть, что сотрудничество между эстонскими и американскими спецслужбами является столь долгим и тесным. Постоянное присутствие американских спецподразделений в Эстонии является ярким примером приверженности и готовности США защищать НАТО и Эстонию, а также наших хороших двусторонних отношений”, — сказал Луйк. По его словам, важно, что в настоящее время в Эстонии находится подразделение стратегического уровня, которое напрямую специализируется на операциях под командованием Европейского командования США.

Командующий находящегося в настоящее время в Эстонии спецподразделения ВВС США высоко оценил сотрудничество с Эстонией и профессионализм Сил обороны Эстонии. ”Наше сотрудничество с эстонскими спецназовцами было безупречным, они находятся на высшем уровне по своей подготовке, и им можно доверять даже в самых сложных ситуациях”, — сказал командир 352-го спецподразделения, отметив, что служба в Эстонии дает возможность практиковаться в других условиях и на ином ландшафте, а также ежедневно они открывают новые возможности обучения в Эстонии.

На встрече министр обороны Луйк отметил, что непрерывная совместная подготовка спецназа США с эстонскими спецоператорами увеличивает возможности сдерживания и дает нам возможность тренироваться вместе с высококлассными солдатами союзников, повышая оперативную совместимость для реагирования на различные угрозы.

352-е подразделение специальных операций ВВС США в настоящее время работает в Эстонии с различными самолетами для отработки взаимодействия с эстонскими операторами специального назначения и другими подразделениями Сил обороны. Вместе со спецподразделением в Эстонию были доставлены самолеты ВВС США MC-130J Commando II и CV-22B Osprey, способные взлетать вертикально. Размещение подразделения спецназа США в Эстонии является частью повседневной деятельности спецназа США, в рамках которой практикуется сотрудничество с различными союзниками.

В ноябре и декабре самолеты Сил специальных операций США CV-22B Osprey и MC-130J II будут действовать в воздушном пространстве Эстонии. Основная цель 352-го подразделения специальных операций США в Эстонии — сотрудничество с Командованием специальных операций Сил обороны с целью обучения и развития совместных действий сил спецназначения союзников.