Луйк перед саммитом НАТО: Россия — это угроза. Нет смысла скрывать это или пытаться приукрасить

Министр обороны Эстонии Юри Луйк не считает, что НАТО грозит потеря авторитета из-за разногласий между государствами-членами, и отмечает, что потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку Россия, по мнению министра, вновь стала угрозой.

"Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия — это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это приукрасить", — передает rus.err.ee слова Луйка, сказанные в интервью передаче Välisilm на телеканале ETV.

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог (дополнительный диалог с Россией, о котором недавно говорил президент Франции Эммануэль Макрон — прим.ред. ) для русских не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что хотят русские", — отметил Юри Луйк, не уточнив при этом, чего хотят русские.

Юри Луйк также рассказал, что на саммите в Лондоне не будет обсуждаться обновление планов обороны стран Балтии и Польши: "Хотя это очень важный для нас вопрос, это все же не тема уровня глав государств".