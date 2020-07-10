Луйк обсудил со своим нидерландским коллегой вопросы финансирования Европейского фонда обороны

”Европейский Союз обладает способностью сыграть значительную роль в развитии оборонного потенциала Европы за счет финансирования из Европейского оборонного фонда и военной инфраструктуры. Этим флагманским проектам должна быть обеспечена сильная политическая и финансовая поддержка из бюджета ЕС”, — сказал на встрече министр обороны Луйк.

Во время председательства Эстонии государства-члены ЕС приняли решение об углублении оборонного сотрудничества. Двумя основными инициативами в рамках этого сотрудничества являются создание Европейского оборонного фонда и инвестирование в инфраструктуру, которая поддерживала бы военную мобильность в Европе. Целью оборонного фонда является поддержка оборонной промышленности ЕС и углубление сотрудничества между государствами-членами для развития новых и инновационных возможностей. В рамках военной мобильности планируется инвестировать в развитие инфраструктуры государств-членов, с тем чтобы при необходимости можно было быстро осуществить переброску войск в Европе.

В рамках текущих предложений планируется в течение 10 лет инвестировать 8 миллиардов евро в Европейский оборонный фонд и 1,5 миллиарда евро в военную мобильность. В части последнего инвестируемая сумма почти в четыре раза меньше, чем была в первоначальных предложениях.

Кроме того, оба министра одобрили позитивное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в других различных форматах. После встречи министр обороны Луйк сказал, что с точки зрения сотрудничества, Голландия создает впечатление, что мы являемся близким соседним государством, поскольку мы разделяем много общих позиций и интересов.

Одной из областей, представляющих взаимный интерес в дальнейшем развитии сотрудничества в области обороны, является развитие кибервозможностей. Эстония и Голландия выделяются на фоне других стран своими кибервозможностями и своими способностями кибератак вносят свой вклад в НАТО.