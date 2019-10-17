Луйк обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

”Демонстрации и события в Сирии за последние несколько недель, безусловно, изменили ситуацию на Ближнем Востоке в целом”, — сказал Луйк. ”Мы должны учитывать, что Соединенные Штаты Америки играют важную роль в уравновешивании ситуации в регионе, и вакуум, возникший после их ухода из Сирии, заполнит кто-то другой, например, Россия”, — добавил Луйк.

На встрече констатировали, что как для Эстонии, так и для Ирака важен мировой порядок, основанный на ясных международных соглашениях и международном праве.

На встрече премьер-министр Ирака призвал европейские страны взять на себя большую ответственность за безопасность в регионе.

Ирак высоко ценит вклад эстонских солдат в подготовку своих Вооруженных сил, и, по словам премьер-министра, малые страны, такие как Эстония, должны играть свою и важную роль.

На встрече также обсуждались возможные шаги России в регионе.

Министра обороны Луйка сопровождает во время визита командующий Cилами обороны генерал-майор Мартин Херем.