17.10.2019, 18:10

Луйк обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

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rus.delfi.ee
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Луйк обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию на Ближнем Востоке
Фото: Министр обороны Юри Луйк встретился с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди аль-Мунтафиком.

Министр обороны Юри Луйк встретился с премьер-министром Ирака Адилом Абдул-Махди аль-Мунтафиком, чтобы обсудить ситуацию в Ираке и Сирии.

”Демонстрации и события в Сирии за последние несколько недель, безусловно, изменили ситуацию на Ближнем Востоке в целом”, — сказал Луйк. ”Мы должны учитывать, что Соединенные Штаты Америки играют важную роль в уравновешивании ситуации в регионе, и вакуум, возникший после их ухода из Сирии, заполнит кто-то другой, например, Россия”, — добавил Луйк.

На встрече констатировали, что как для Эстонии, так и для Ирака важен мировой порядок, основанный на ясных международных соглашениях и международном праве.

На встрече премьер-министр Ирака призвал европейские страны взять на себя большую ответственность за безопасность в регионе.

Ирак высоко ценит вклад эстонских солдат в подготовку своих Вооруженных сил, и, по словам премьер-министра, малые страны, такие как Эстония, должны играть свою и важную роль.

На встрече также обсуждались возможные шаги России в регионе.

Министра обороны Луйка сопровождает во время визита командующий Cилами обороны генерал-майор Мартин Херем.

В настоящее время Эстония участвует в международной военной операции Inherent Resolve под командованием Соединенных Штатов Америки в составе группы инструкторов из шести человек и одного старшего офицера, входящей в многонациональную военно-стратегической группу, консультирующую министерства и силы безопасности Ирака.

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