Луйк: мы меньше восточного соседа, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику — не стоит совать сюда свой нос

В июле около 2000 солдат срочной службы начнут службу в Силах обороны, они будут служить в пехотных бригадах в Тапа, Йыхви и Выру, а также в военно-морских силах.

В своем видеообращении министр обороны Луйк отметил, что 100 лет назад, во время Освободительной войны, те же молодые солдаты, как и сегодняшние солдаты срочной службы, отвоевали независимость Эстонии, отдав в борьбе за свободу свои жизни.

"Эстония — маленькая страна, вклад каждого имеет значение, и каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг, — сказал Луйк.

"Чтобы мы могли жить в свободной Эстонии, не опасаясь военного вторжения, Эстонии нужна подготовленная резервная армия, способная защитить нашу страну. Каждый нынешний солдат срочной службы и будущий резервист выполняет эту роль", — добавил министр.

Среди начинающих на этой неделе свою службу солдат срочной службы рекордное количество женщин, всего 40, которые, по словам Луйка, добровольно решили "выполнить самую важную и почетную задачу Эстонского государства — защищать эстонское государство и его граждан". В прошлом году в течение трех призывов к службе в Силах обороны приступило всего 38 женщин.

"Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос", — отметил Луйк. Основы политики безопасности Эстонии гласят о том, что Эстония будет противостоять любому превосходящему ее противнику", — сказал Луйк.

В своем обращении Луйк также напомнил, что, к сожалению, нам не нужно направлять свой взгляд далеко от дома, чтобы увидеть, как восточный сосед находится в состоянии военного конфликта с соседним государством в Восточной Украине или оккупируя территорий соседнего государства Грузии, Крыма. Кроме того, Луйк напомнил, что за последние шесть лет в Украине погибло более 13 000 человек.

"Чтобы такая печальная судьба не постигла Эстонию, твою семью, друзей, и чтобы ты мог жить в свободной Эстонии, не опасаясь военного вторжения, для этого Эстонии нужна обученная резервная армия, которая сумеет защищать нашу страну и именно ты, нынешний военнослужащий срочной службы и будущий резервист, выполняешь эту важную роль", — отметил Луйк.