Луйк: Европейские оборонные инициативы должны быть открыты для стратегических партнеров

”Относительно проектов PESCO важно поддерживать высокий уровень устремлений и уделять особое внимание реализации проектов”, — продолжил Луйк.

Министрам обороны был также предоставлен обзор текущего состояния шести военных миссий и операций Европейского Союза. В центре обсуждения была деятельность ЕС в Сахеле и, в частности, миссия EUTM Mali, т.е. миссия Европейского Союза по обучению подразделений малийской армии и консультационной помощи.

”Европа должна действовать в Сахеле, поскольку стабилизация региона снизит риски для безопасности. Эстония внесла свой вклад в обеспечение безопасности Сахеля с начала конфликта в Мали в 2013 году. С лета 2018 года 48 эстонских военнослужащих участвуют в операции ”Бархан”, и Эстония намерена расширить свое участие”, — сказал Луйк.

6 ноября Рийгикогу предоставил мандат на участие в международных операциях контингентом в составе до 160 военнослужащих. Увеличение эстонского контингента в Мали означает наращивание сил существующей группы механизированной пехоты, элемента поддержки и штабных офицеров посредством присоединения к ним медиков, саперов и специалистов управления огнем. Эстония также отправит в Мали подразделение специального назначения. В операции ”Бархан” принимает участие до 95 эстонских военнослужащих; кроме того, эстонские штабные офицеры участвуют в миротворческой миссии ООН и в миссии Европейского Союза по обучению подразделений Малийской армии.