Луйк: ЕС дал мощный импульс развитию европейской оборонной промышленности

”Позитивно видеть, как планы, согласованные во время председательства Эстонии, теперь принесли свои плоды, и Европейский союз начал активно финансировать европейскую оборонную промышленность, развивая оборонный потенциал Европы, и пользу от которых получат и предприятия оборонной промышленности Эстонии”, — сказал Луйк после встречи.

На встрече министров обороны также обсуждалось и то, как укрепить оперативный потенциал вооруженных сил Европы, дальнейшее развитие оборонных инициатив и сотрудничества, а также бюджеты на оборону. Министр обороны Луйк подчеркнул, что из-за экономического давления нельзя идти на уступки в расходах на оборону, поскольку угрозы, перед которыми мы стоим, не изменились. Дополнительно министр обороны отметил, что инвестиции в оборону играют важную роль в восстановлении экономики.

”Достижение воспринимаемого всерьез европейского оборонного потенциала невозможно без необходимых инвестиций, вопрос не может заключаться только в том, сколько оборонных бюджетов следует сократить, а в том, насколько нужно его увеличить, чтобы достичь нашего уровня амбиций”.

Во время председательства Эстонии и под эстонским руководством были согласованы программы действий в области европейской оборонной политики и оборонной промышленности, одним из основных элементов которых было создание Европейского оборонного фонда. В рамках этого и на основании текущих предложений на финансирование развития европейской оборонной промышленности в течение 10 лет будет выделено более 9 миллиардов евро.

Эстония также является одним из семи государств-членов Европейского Союза, чье предприятие также управляет консорциумом оборонной промышленности.