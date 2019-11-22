Лучший сотрудник Rimi: я научилась игнорировать оскорбления пьяных людей

”Я работаю в Rimi только с февраля этого года, но при этом имею очень большой опыт в обслуживании — до этого я работала и на автозаправке, и в других розничных сетях”, — сказала Кейди Аламаа. Кейди отмечает, что работа в обслуживании сейчас не очень популярна среди молодежи, но ей эта должность нравится, потому что ее учили не стыдиться работы. ”Я люблю общаться с людьми, но всегда соблюдаю границы. Если я вижу, когда человек не в настроении разговаривать, то ограничиваюсь элементарными фразами вежливости. Многие же наоборот хотят поговорить, и у меня уже есть постоянные клиенты, которые предпочитают оплачивать покупки именно в моей кассе и задавать вопросы”.

Кейди говорит, что она чувствует за собой обязанность напоминать людям о том, что они могут активировать скидочные купоны, покупать фрукты со скидкой по пятницам, а пенсионеры могут совершать выгодные покупки по понедельникам. ”Очень часто люди не знают об этих скидках, но зачем платить больше, если есть возможность сэкономить”.

”Я уверена, что кассир выполняет свою работу хорошо, если он сразу начинает решать сложные ситуации или проблемы”, — отметила Кейди. ”В таких случаях точно не стоит нервничать. Меня довольно часто оскорбляют пьяные люди, когда я не продаю им алкоголь, но я остаюсь верной своим принципам и не принимаю это близко к сердцу. Пьяные люди не ведают, что творят”.

Выигранные деньги Кейди потратит на отдых с семьей где-нибудь в теплой стране. Это было их давней семейной мечтой.