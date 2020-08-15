"Лучший результат Лукашенко показал в Таллинне". Экзитпол за рубежом

Волонтеры проводили опрос на избирательных участках в 23 странах. Избирателям задавали анонимный вопрос "За кого вы голосовали?". Ответы также содержали пол и возраст избирателя.

Тихановская и "Саша-полтораша"

По словам Ледовского, во всех странах, в которых проводился экзитпол, победила Светлана Тихоновская - за нее проголосовали на зарубежных участках почти 87 процентов избирателей, тогда как за Александра Лукашенко менее 4 процентов.

"За Тихановскую голосовали избиратели в возрасте от 25 до 44 лет, которые уехали из Беларуси в поисках лучшей жизни. Но они не теряют связи с родиной и в курсе того, что происходит в стране. Лукашенко - очень непопулярный руководитель. В последнее время его называют "Саша-полтораша", - так прокомментировал результаты голосования за границей Ледовский.

За Лукашенко в Эстонии голосовали пенсионеры

Самый лучший результат на зарубежных участках Лукашенко показал в Таллинне - почти 15 процентов. Этот показатель в несколько раз превосходит результаты в других странах.

"В Таллинне за Лукашенко голосовали в основном люди старше 65 лет, у которых жива ностальгия по советскому прошлому. Лукашенко у них ассоциируется с сильным советским лидером", - отметил координатор.

Политэмигранты развили бурную деятельность

По окончательным результатам ЦИК Беларуси, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую — 10,1%. Результаты независимых экзитполов дают диаметрально противоположную картину.

Тихановская не признала результаты выборов. Находясь в Литве, экс-кандидат в президенты объявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти.

Другой политбеженец Валерий Цепкало - он не был зарегистрирован для участия в президентской гонке - объявил в Украине о формировании "Фронта национального спасения Беларуси".