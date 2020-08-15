"Лучший результат Лукашенко показал в Таллинне". Экзитпол за рубежом

Координатор группы "Экзитпол за рубежом" Артем Ледовский в интервью RTVI рассказал о предпочтениях белорусов, голосовавших на выборах президента Беларуси за границей. Убедительную победу одержала Светлана Тихановская. Белорусский лидер Александр Лукашенко лучший результат на зарубежных участках показал в Таллинне.
Волонтеры проводили опрос на избирательных участках в 23 странах. Избирателям задавали анонимный вопрос "За кого вы голосовали?". Ответы также содержали пол и возраст избирателя.
Лукашенко проиграл жене блогера
По словам Ледовского, во всех странах, в которых проводился экзитпол, победила Светлана Тихановская. За жену арестованного блогера проголосовали на зарубежных участках почти 87 процентов избирателей, тогда как за Александра Лукашенко менее 4 процентов.
"За Тихановскую голосовали люди в возрасте от 25 до 44 лет, которые уехали из Беларуси в поисках лучшей жизни, но они до сих пор связаны с родиной. Лукашенко — очень непопулярный руководитель. Кредит доверия у него маленький — это уже не 3 процента. В последнее время Лукашенко ласково называют "Саша-полтораша", — сказал Ледовский.
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По словам координатора, лучший результат на зарубежных участках Лукашенко показал в Таллинне — почти 15 процентов голосов. Этот показатель в несколько раз превосходит его результаты в других странах. Тихановская набрала в эстонской столице, по данным независимого экзитпола, 66 процентов голосов.
"В Таллинне за Лукашенко голосовали в основном люди старше 65 лет, у которых жива ностальгия по советскому прошлому. Лукашенко у них ассоциируется с сильным советским лидером", — так прокомментировал результаты голосования в Таллинне Ледовский.
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14 августа ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов — за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую — 10,1%.
Результаты независимых экзитполов дают диаметрально противоположную картину выборов президента Беларуси.
Тихановская не признала результаты выборов. Находясь в Литве, экс-кандидат в президенты объявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти в стране.
Другой политбеженец Валерий Цепкало — он не был зарегистрирован для участия в президентской гонке — объявил в Украине о формировании "Фронта национального спасения Беларуси".
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