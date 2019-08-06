06.08.2019, 08:40

Лучшие знатоки Эстонии по геонаукам готовятся к олимпиаде в Южной Корее


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Endel Lippmaa büsti avamine
Endel Lippmaa büsti avamineFoto: Kert Saarma

Сегодня в Таллиннском Техническом Университете (TalTech) состоится учебный день для гимназистов, которые в конце августе отправятся в Южную Корею на международную олимпиаду по геонаукам.

Во время учебного дня специалисты Эстонской Геологической службой и Тартуского Университета помогут привести знания представляющих Эстонию учащихся в наилучшую форму, сообщается в пресс-релизе.

Команда, представляющая Эстонию в этом году, была сформирована по итогам проведенной под руководством TalTech республиканской олимпиады по геонаукам. В Южной Корее Эстонию будут представлять Крете Роопыльд, Леэ Анн Мадиссон и Маркус Вахер из Таллиннской Реальной школы и Линда Куустик из Гимназии Густава Адольфа.

По словам организатора учебного дня Альвара Соесоо, который является директором Эстонской Геологической службы и профессором TalTech, багаж знаний готовящихся к международной олимпиаде должен быть достаточно большой. ”На олимпиаде будет необходимо решать как теоретические, так и практические задания по геологии, на тему полезных ископаемых, структурной геологии, из науки по окружающей среде, по геофизике, астрономии, гидрологии, а также посвященные системам Земли, которые пересекаются с этими науками”, — описывает Соесоо.

Важной частью учебного дня станет знакомство с геологией Кореи, которая в этом году принимает международную олимпиаду по гелонаукам. Также члены олимпийской команды отшлифуют свои знания пород и минералов.

Молодые люди из Эстонии участвуют в международной олимпиаде уже второй раз. В прошлом году учащиеся из Эстонии на олимпиаде по геонаукам в Таиланде выиграли три бронзовые и одну серебряную медали, а также получили дипломы за командную работу.

По словам Соесоо, эстонской молодежи необходимы фундаментальные знания и понимание процессов, связанных с нашей Землей. ”Новое поколение стоит перед критическими проблемами — такими как климатические изменения и использование ресурсов. Знание геонаук поможет молодежи в будущем стать частью решения проблем, касающихся всего человечества. Более того, эти знания помогут нам использовать новые запасы земных недр, создавать инновационные технологии и реализовывать такие мегапроекты, как, например, Rail Baltica или туннель Таллинн-Хельсинки”, — сказал Соесоо.

Подготовку команды Эстонии к международной олимпиаде координируют Эстонская Геологическая служба при поддержке Института геологии TalTech и отделения геологии Тартуского университета

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