Лучшие знатоки Эстонии по геонаукам готовятся к олимпиаде в Южной Корее

Во время учебного дня специалисты Эстонской Геологической службой и Тартуского Университета помогут привести знания представляющих Эстонию учащихся в наилучшую форму, сообщается в пресс-релизе.

Команда, представляющая Эстонию в этом году, была сформирована по итогам проведенной под руководством TalTech республиканской олимпиады по геонаукам. В Южной Корее Эстонию будут представлять Крете Роопыльд, Леэ Анн Мадиссон и Маркус Вахер из Таллиннской Реальной школы и Линда Куустик из Гимназии Густава Адольфа.

По словам организатора учебного дня Альвара Соесоо, который является директором Эстонской Геологической службы и профессором TalTech, багаж знаний готовящихся к международной олимпиаде должен быть достаточно большой. ”На олимпиаде будет необходимо решать как теоретические, так и практические задания по геологии, на тему полезных ископаемых, структурной геологии, из науки по окружающей среде, по геофизике, астрономии, гидрологии, а также посвященные системам Земли, которые пересекаются с этими науками”, — описывает Соесоо.

Важной частью учебного дня станет знакомство с геологией Кореи, которая в этом году принимает международную олимпиаду по гелонаукам. Также члены олимпийской команды отшлифуют свои знания пород и минералов.

Молодые люди из Эстонии участвуют в международной олимпиаде уже второй раз. В прошлом году учащиеся из Эстонии на олимпиаде по геонаукам в Таиланде выиграли три бронзовые и одну серебряную медали, а также получили дипломы за командную работу.