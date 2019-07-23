Лучшие рыбаки Эстонии поделятся навыками на Певческом поле. Но петь не будут!

"На ярмарку приедут лучшие Эстонские деятели рыболовной сферы", — рассказал главный организатор ярмарки Танель Адер. Он отметил: "Вдобавок к обычному формату ярмарки, у нас будут также лекции и мастер-классы, можно будет пообщаться с лучшими специалистами в данной области.
Чемпион мира по командной рыбалке Мартин Мейер проведет лекцию про методы рыбалки, лекция чемпиона Эстонии по фидерной ловле Павла Иванова несет название ”ABC по фидерной ловле”, а Андрес Лиив расскажет о трофейной щуке. Встретиться, а также посоветоваться можно будет и с более опытными, и с начинающими рыбаками".
На рыболовной ярмарке участвуют множество нишевых магазинов.
Дополнительную информацию можно найти на вебсайте www.kalastuslaat.ee или www.facebook.com/kalastuslaat
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