28.02.2019, 15:01

ЛУЧШЕЕ ЗА ЗИМУ: Ракеты на Питер, плавающая Эвелин, мальчик-мумия, насилие над роботом-курьером и не только

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осторожно: самая горячая подборка!
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST
ЛУЧШЕЕ ЗА ЗИМУ: Ракеты на Питер, плавающая Эвелин, мальчик-мумия, насилие над роботом-курьером и не только
фото иллюстративноеEkspress Meedia

А вот и зиме конец! Кто провел ее с rusDelfi — молодец!

Неновость, но все же: сегодня — последний день зимы.

Формальность, конечно, если посмотреть за окно, но согласитесь: весна — неизбежна. Ныне СМИ принято обвинять, мол, они грешат новостями-однодневками, а журналисты делают ставку исключительно на скорость подачи информации, моментально забывая о том, что еще вчера было важно и нужно.

Мы приняли к сведению эту обоснованную критику и подготовили для вас т.н. зимнюю подборку. Какие новости вызвали наибольший ажиотаж среди читателей rusDelfi в период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля года текущего? Что глубже всего тронуло и ваши, и наши умы и души? Что нас волновало, радовало, огорчало, веселило на протяжении последних трех холодных месяцев? Какая информация бодрила тяжким сонным утром похлеще крепкого кофе? За прочтением каких материалов коротали долгие вечера наши уважаемые читатели?

Давайте дружно это вспомним, что-то перечитаем, на какие-то события и явления по прошествии времени взглянем под иным углом. Проанализируем. Сделаем выводы. И, быть может, исправим какие-то ошибки, чтобы, например, в нашем разделе ”ЧП и криминал” было как можно меньше новостей. Ведь все это перед грядущими выборами — особенно важно!

Читайте нашу зимнюю подборку, и пусть весенняя будет не менее яркой и пестрой!

ФОТО: "Это извращение!" Посетительницу таллиннского торгового центра T1 возмутила непристойная картина

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Читательница Delfi возмущена картиной, которая находится на первом этаже центра T1 Mall of Tallinn. "В свободном доступе как взрослым, так и детям. Разве это нормально выставлять подобные картины извращенного характера на всеобщее обозрение?!" — жалуется женщина.
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Жуткая смерть и чудовищное безразличие на шоссе Таллинн-Нарва. Женщину сбила машина, после чего по ней проехались еще два авто

Место аварии Фото очевидца


Участники аварии приняли ряд неверных решений: покинули место происшествия, исказили улики, дали ложные показания, но наказать их можно только за проступок, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО| Робот-курьер вызвал неразбериху на пешеходном переходе в Мустамяэ и получил пинок от прохожего


Видео прислал нам читатель Delfi, который написал: "В Мустамяэ перемещается множество роботов-курьеров. На видео можно увидеть, как участники дорожного движения не знают, что им делать. Реакцией многих было остановиться, так как уже были случаи, когда роботы попадали под колеса. К сожалению, остановка замедляет продвижение аппарата, потому что отсутствие дистанции между машинами заставляет робота ждать дальше".
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Юлемисте под колесами поезда погиб молодой человек

Foto: Madis Veltman


Сегодня в 11:54 диспетчер поездов сообщил, что в Таллинне на железнодорожной станции Юлемисте с перрона на рельсы прыгнул молодой человек.
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ТОП

ВИДЕО: Полиция ищет женщину, задержавшую вора на Балтийском вокзале. Она могла подцепить заразную болезнь


В понедельник в 12:00 35-летняя женщина попыталась украсть из зоомагазина на рынке Балтийского вокзала ошейник. Подозреваемая попыталась сбежать от охранника, но ей помешала находившаяся в тот момент на рынке женщина. Полиция просит в помощи в поиске той женщины, потому что в процессе она прикоснулась к заразному человеку.
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Сколько-сколько? Правительство одобрило повышение минимальной заработной платы в 2019 году

фото иллюстративное Foto: Ester Vaitmaa


На сегодняшнем заседании правительство одобрило минимальную зарплату на 2019 год. С начала следующего года минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 540 евро и минимальная часовая зарплата составит 3,21 евро.
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ДТП в Ласнамяэ: в автомобиле было пятеро пьяных, и они не могли определиться, кто же алководитель

Lugejafoto


В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю о якобы безнаказанном алководителе, не реагировавшем на просьбу пассажиров остановиться. В итоге — ДТП, в котором ”чудом никто не погиб”, но пострадали 10 метров забора. У полиции же имеются иные любопытные подробности того инцидента.
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Ингрид Рюйтель: проблема Эстонии не в неграх, а в росте русскоязычной общины

Arnold Rüütel ja Ingrid Rüütel Foto: Karin Kaljuläte


Ингрид Рюйтель считает важным, чтобы Эстония осталась прежде всего землей эстонцев.
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Внимание! Департамент обнаружил в магазинах Эстонии опасные товары, которые следует немедленно отнести обратно

Foto: Arno Mikkor


В ходе выборочного контроля Департамент защиты прав потребителя обнаружил в магазинах опасные товары, в том числе игрушки и украшения. Потребитель имеет право вернуть эти товары и получить обратно деньги, при этом предъявлять чек не обязательно.
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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Как в Таллинне встречали Новый год эстонцы и что они пожелали русским


Новый 2019 год в Таллинне на площади Вабадузе и в Старом городе встречали десятки тысяч человек. Ночью 1 января на улицах Старого города была слышна речь как эстонском, так и на русском. Мы поговорили с эстонцами и русскими. В этом первом выпуске опрос среди эстонцев — об их планах в новогоднюю ночь, а также новогоднем пожелании для местных русских.
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В подвале многоквартирного дома нашли мумифицированное тело пропавшего семь лет назад мальчика

PPA


Убежавший семь лет назад из дома и пропавший без вести школьник из Саку Мартин Тсирна найден мертвым в подвале своего дома.
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Эвелин Ильвес: часто купаюсь голой, это для меня естественно

Evelin Ilves Foto: Kaader videost


Вернувшаяся из поездки в Норвегию домой на Хийумаа Эвелин Ильвес согласилась оценить нашумевшую телепередачу о ней на ETV, финальные кадры которой стали одним из громких медийных событий начавшегося годя в Эстонии. Напомним, что в авторской программе Вахура Керсна «Явление по имени Эвелин» журналист не только подробно расспросил бывшую первую леди о ее личной жизни во время и после замужества, но и показал пикантные кадры купающейся без одежды женщины.
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Харизматичный эстонский миллионер погиб на ”дороге смерти” в Латвии. Светлые воспоминания о бизнесмене оказались омрачены разборками

Erakogu, Läti politsei


Три года назад в аварии погиб харизматичный миллионер Мати Хейнсар (50). Его вдове и дочерям в наследство остался бизнес, роскошная вилла, полный гараж уникальных автомобилей, а также странное обвинение, пишет Eesti Ekspress.
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"После бронзовой ночи начальник-эстонец при всех сказал мне: "Ну что, это твои друзья разбили весь наш город?"

Eesti 200 kampaania Hobujaama trammipeatuses Foto: Andres Putting


В пятницу мы уже публиковали одно открытое письмо читателя Delfi Кристине Каллас, председателю "Ээсти 200", разместившей в центре Таллинна скандальную предвыборную рекламу, разделяющая русских и эстонцев. Автор писал, что он не видит актуальности проблемы, не видит того разделения, о котором говорит Каллас. Позднее в редакцию поступило еще одно письмо Кристине Каллас, у приславшего которое молодого человека противоположная точка зрения.
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"Ракетное нападение на Петербург и захват российских торговых судов". Журналист эстонского Delfi предлагает "резервный план гособороны Эстонии"

Illustratsioon: Shutterstock/EPL


Для сдерживания нужно купить ракетную систему, которая смогла бы поразить город Петербург, и военные корабли, которые смогли бы помешать российским торговым судам, пишет журналист эстонского Delfi Вахур Кооритс в Eesti Päevaleht.
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Незнание не освобождает от ответственности! Что изменилось в законах с 1 января?

Eurod Foto: Madis Veltman


Незнание законов не освобождает от ответственности. И в тот момент, когда вся страна запускала салюты и пила шампанское, изменился целый ряд нормативных актов. И ненароком по незнанию можно что-нибудь нарушить, переплатить или недополучить какую-либо льготу. Так как простому человеку за всем этим сложно уследить, то "МК-Эстония" традиционно подготовила для вас список самых важных изменений в законах, которые вступили в силу с 1 января 2019 года.
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”Эта боль, которой, по-вашему, не существует, есть! Причем в Ида-Вирумаа ее испытывает огромное количество людей”. Ответ ”парню из русского района”

Eesti-Vene piir Foto: Ave Tampere


Здравствуйте, Сергей!

Хотелось бы ответить Вам в связи с Вашим письмом Кристине Каллас.
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ФОТО и ВИДЕО: В столкновении польского грузовика и автобуса в Ласнамяэ пострадали девять человек, в том числе и ребенок

Veoauto ja liinibussi kokkupõrge Tallinnas Lasnamäel Punasel tänaval Foto: Veiko Vares


Сегодня рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек.
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"Работать в Валкла — это самоубийство!" Как "клиенты" дома призрения калечат работников

Illustratsioon: Ats Nukki


Получившие опасные для жизни травмы работники дома призрения Валкла откровенно рассказывают, как клиенты на них напали. Работодатель пообещал работникам страхование жизни, но не выполнил обещание, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО и ВИДЕО: Побег из Таллиннской тюрьмы. История невероятного везения двух заключенных


Три года назад из Таллиннской тюрьмы по стечению многих обстоятельств сбежали двое мужчин, один из которых до сих пор в бегах, пишет Eesti Päevaleht.
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”Поучительная история о том, как не стоит доверять людям”. Медсестра "стала жертвой предприимчивой восьмидесятилетней пенсионерки"

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver


В редакцию rusDelfi поступило письмо от молодой женщины из Тарту. Написавшая озаглавила его ”Новый способ мошенничества, или История о том, как меня обманула пенсионерка”. Мы решили его опубликовать полностью с небольшой редактурой, а также с комментарием юриста.

Если вы сталкивались с подобными ситуациями, присылайте свои истории нам!
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ВИДЕО: Женщина, на которую напала ее собственная собака, скончалась


Позавчера полицейским пришлось спасать пожилую женщину, на которую напала ее собственная собака.
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"Скручивание спидометров". Махинации с пробегом транспортных средств перевернули эстонский авторынок с ног на голову

Läbisõidunäiduga valetamine on loonud ostjatele vale ettekujutuse autode tegelikust seisukorrast. Foto: Tiit Blaat


Среди автомобилистов бытует мнение, что при пробеге в 200 000 км машина уже старая. Ложное убеждение, которое вызвано махинациями с показаниями спидометра, пишет Eesti Päevaleht.
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Эстония столкнулась с большим потоком трудовых мигрантов из Украины

Юрий Гальченко (слева) и Сергей Мазур в Эстонии зарабатывают примерно в 5 раз больше, чем на родине. Оба перевезли в Эстонию семью и хотят здесь остаться. Foto: Argo Ingver


За последние десятилетия 2018 год для Эстонии стал рекордным по числу украинцев, прибывших сюда на заработки. Стройка и сельскохозяйственные работы — вот основные сектора, в которых задействованы трудовые мигранты из Украины. Однако немало их в других сферах — ИТ, медицине, образовании.
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Тысячи жителей Эстонии получат оповещение об обязательстве в случае войны передать свое транспортное средство Силам обороны

Kevadtorm 2017. Üksuste saabumine Foto: ILD


Департамент оборонных ресурсов и Силы обороны на основании регистров выявили около 2700 находящихся в частном владении транспортных средств, которые в случае военного положения могли бы выполнять задачи государственной важности.
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Майлис Репс о разводе: обидно, что после 20 лет отношений я оказалась недостойной соблюдения элементарных правил приличия

Nüüd on meil õhtuti nii, et kõik väiksed on kolinud emme tuppa, minu magamistuba on nagu laager, muheleb Mailis Reps. Jaanus Lensment


В то самое время, когда Майлис Репс (44) билась дома с высокой температурой у своих шести детей, ее муж через социальные сети сообщил, что нашел новую жену и проводит с ней на Кубе медовый месяц. Для Майлис эта новость грянула как гром среди ясного неба, пишет издание LP.
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Покурил травы: в Йыхви двое полицейских вывезли попавшегося в лес и бросили там пьяного, без телефона и куртки

фото иллюстративное


Почти два года назад, 4 апреля 2017 года, вечером, полицейский Йыхвиского участка Идаской префектуры Андрей Кириллов и его вечерний напарник помощник полицейского Глеб Володин направились на самое обычное патрулирование улиц, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО, ВИДЕО И БЛОГ: Торжественный прием президента Керсти Кальюлайд по случаю ЭР101. Гости, платья, речь главы государства, концерт и танцы!

Fotokollaaž / Delfi


Сегодня Эстония празднует 101-ю годовщину независимости. В честь этой знаменательной даты по всей стране пройдут различные мероприятия и концерты. Одно из наиважнейших событий — традиционный прием президента Керсти Кальюлайд. В этот раз он проходит в театре "Эстония".
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Приглашая на краткосрочную работу граждан Украины, эстонские работодатели сталкиваются с проблемами

Аво Круусла говорит, что украинцы - трудолюбивый и порядочный народ. Foto: Argo Ingver


Хозяин хутора Каска-Луйга Аво Круусла говорит, что привлечение рабочей силы из Украины помогает решить проблему нехватки рабочих рук лишь частично.
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Безудержные вечеринки, экстази и амфетамин: как ”порядочный” молодой человек накачал всю Эстонию наркотиками

Fotomontaaž


Это поучительная история о том, как порядочный и доброжелательный молодой человек Тайвар Партс превратился в крупного наркобизнесмена, который совратил и других молодых людей на преступный путь. Партс задержан, якобы раскаялся и теперь заверяет, что хотел только хорошего, пишет Eesti Ekspress.
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