ЛУЧШЕЕ ЗА ЗИМУ: Ракеты на Питер, плавающая Эвелин, мальчик-мумия, насилие над роботом-курьером и не только(10)
А вот и зиме конец! Кто провел ее с rusDelfi — молодец!
А вот и зиме конец! Кто провел ее с rusDelfi — молодец!
Неновость, но все же: сегодня — последний день зимы.
Формальность, конечно, если посмотреть за окно, но согласитесь: весна — неизбежна. Ныне СМИ принято обвинять, мол, они грешат новостями-однодневками, а журналисты делают ставку исключительно на скорость подачи информации, моментально забывая о том, что еще вчера было важно и нужно.
Мы приняли к сведению эту обоснованную критику и подготовили для вас т.н. зимнюю подборку. Какие новости вызвали наибольший ажиотаж среди читателей rusDelfi в период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля года текущего? Что глубже всего тронуло и ваши, и наши умы и души? Что нас волновало, радовало, огорчало, веселило на протяжении последних трех холодных месяцев? Какая информация бодрила тяжким сонным утром похлеще крепкого кофе? За прочтением каких материалов коротали долгие вечера наши уважаемые читатели?
Давайте дружно это вспомним, что-то перечитаем, на какие-то события и явления по прошествии времени взглянем под иным углом. Проанализируем. Сделаем выводы. И, быть может, исправим какие-то ошибки, чтобы, например, в нашем разделе ”ЧП и криминал” было как можно меньше новостей. Ведь все это перед грядущими выборами — особенно важно!
Читайте нашу зимнюю подборку, и пусть весенняя будет не менее яркой и пестрой!
Читательница Delfi возмущена картиной, которая находится на первом этаже центра T1 Mall of Tallinn. "В свободном доступе как взрослым, так и детям. Разве это нормально выставлять подобные картины извращенного характера на всеобщее обозрение?!" — жалуется женщина.
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Участники аварии приняли ряд неверных решений: покинули место происшествия, исказили улики, дали ложные показания, но наказать их можно только за проступок, пишет Eesti Päevaleht.
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Видео прислал нам читатель Delfi, который написал: "В Мустамяэ перемещается множество роботов-курьеров. На видео можно увидеть, как участники дорожного движения не знают, что им делать. Реакцией многих было остановиться, так как уже были случаи, когда роботы попадали под колеса. К сожалению, остановка замедляет продвижение аппарата, потому что отсутствие дистанции между машинами заставляет робота ждать дальше".
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Сегодня в 11:54 диспетчер поездов сообщил, что в Таллинне на железнодорожной станции Юлемисте с перрона на рельсы прыгнул молодой человек.
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В понедельник в 12:00 35-летняя женщина попыталась украсть из зоомагазина на рынке Балтийского вокзала ошейник. Подозреваемая попыталась сбежать от охранника, но ей помешала находившаяся в тот момент на рынке женщина. Полиция просит в помощи в поиске той женщины, потому что в процессе она прикоснулась к заразному человеку.
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На сегодняшнем заседании правительство одобрило минимальную зарплату на 2019 год. С начала следующего года минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 540 евро и минимальная часовая зарплата составит 3,21 евро.
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В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю о якобы безнаказанном алководителе, не реагировавшем на просьбу пассажиров остановиться. В итоге — ДТП, в котором ”чудом никто не погиб”, но пострадали 10 метров забора. У полиции же имеются иные любопытные подробности того инцидента.
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Ингрид Рюйтель считает важным, чтобы Эстония осталась прежде всего землей эстонцев.
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В ходе выборочного контроля Департамент защиты прав потребителя обнаружил в магазинах опасные товары, в том числе игрушки и украшения. Потребитель имеет право вернуть эти товары и получить обратно деньги, при этом предъявлять чек не обязательно.
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Новый 2019 год в Таллинне на площади Вабадузе и в Старом городе встречали десятки тысяч человек. Ночью 1 января на улицах Старого города была слышна речь как эстонском, так и на русском. Мы поговорили с эстонцами и русскими. В этом первом выпуске опрос среди эстонцев — об их планах в новогоднюю ночь, а также новогоднем пожелании для местных русских.
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Убежавший семь лет назад из дома и пропавший без вести школьник из Саку Мартин Тсирна найден мертвым в подвале своего дома.
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Вернувшаяся из поездки в Норвегию домой на Хийумаа Эвелин Ильвес согласилась оценить нашумевшую телепередачу о ней на ETV, финальные кадры которой стали одним из громких медийных событий начавшегося годя в Эстонии. Напомним, что в авторской программе Вахура Керсна «Явление по имени Эвелин» журналист не только подробно расспросил бывшую первую леди о ее личной жизни во время и после замужества, но и показал пикантные кадры купающейся без одежды женщины.
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Три года назад в аварии погиб харизматичный миллионер Мати Хейнсар (50). Его вдове и дочерям в наследство остался бизнес, роскошная вилла, полный гараж уникальных автомобилей, а также странное обвинение, пишет Eesti Ekspress.
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В пятницу мы уже публиковали одно открытое письмо читателя Delfi Кристине Каллас, председателю "Ээсти 200", разместившей в центре Таллинна скандальную предвыборную рекламу, разделяющая русских и эстонцев. Автор писал, что он не видит актуальности проблемы, не видит того разделения, о котором говорит Каллас. Позднее в редакцию поступило еще одно письмо Кристине Каллас, у приславшего которое молодого человека противоположная точка зрения.
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Для сдерживания нужно купить ракетную систему, которая смогла бы поразить город Петербург, и военные корабли, которые смогли бы помешать российским торговым судам, пишет журналист эстонского Delfi Вахур Кооритс в Eesti Päevaleht.
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Незнание законов не освобождает от ответственности. И в тот момент, когда вся страна запускала салюты и пила шампанское, изменился целый ряд нормативных актов. И ненароком по незнанию можно что-нибудь нарушить, переплатить или недополучить какую-либо льготу. Так как простому человеку за всем этим сложно уследить, то "МК-Эстония" традиционно подготовила для вас список самых важных изменений в законах, которые вступили в силу с 1 января 2019 года.
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Здравствуйте, Сергей!
Хотелось бы ответить Вам в связи с Вашим письмом Кристине Каллас.
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Сегодня рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек.
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Получившие опасные для жизни травмы работники дома призрения Валкла откровенно рассказывают, как клиенты на них напали. Работодатель пообещал работникам страхование жизни, но не выполнил обещание, пишет Eesti Ekspress.
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Три года назад из Таллиннской тюрьмы по стечению многих обстоятельств сбежали двое мужчин, один из которых до сих пор в бегах, пишет Eesti Päevaleht.
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В редакцию rusDelfi поступило письмо от молодой женщины из Тарту. Написавшая озаглавила его ”Новый способ мошенничества, или История о том, как меня обманула пенсионерка”. Мы решили его опубликовать полностью с небольшой редактурой, а также с комментарием юриста.
Если вы сталкивались с подобными ситуациями, присылайте свои истории нам!
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Позавчера полицейским пришлось спасать пожилую женщину, на которую напала ее собственная собака.
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Среди автомобилистов бытует мнение, что при пробеге в 200 000 км машина уже старая. Ложное убеждение, которое вызвано махинациями с показаниями спидометра, пишет Eesti Päevaleht.
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За последние десятилетия 2018 год для Эстонии стал рекордным по числу украинцев, прибывших сюда на заработки. Стройка и сельскохозяйственные работы — вот основные сектора, в которых задействованы трудовые мигранты из Украины. Однако немало их в других сферах — ИТ, медицине, образовании.
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Департамент оборонных ресурсов и Силы обороны на основании регистров выявили около 2700 находящихся в частном владении транспортных средств, которые в случае военного положения могли бы выполнять задачи государственной важности.
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В то самое время, когда Майлис Репс (44) билась дома с высокой температурой у своих шести детей, ее муж через социальные сети сообщил, что нашел новую жену и проводит с ней на Кубе медовый месяц. Для Майлис эта новость грянула как гром среди ясного неба, пишет издание LP.
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Почти два года назад, 4 апреля 2017 года, вечером, полицейский Йыхвиского участка Идаской префектуры Андрей Кириллов и его вечерний напарник помощник полицейского Глеб Володин направились на самое обычное патрулирование улиц, пишет Eesti Päevaleht.
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Сегодня Эстония празднует 101-ю годовщину независимости. В честь этой знаменательной даты по всей стране пройдут различные мероприятия и концерты. Одно из наиважнейших событий — традиционный прием президента Керсти Кальюлайд. В этот раз он проходит в театре "Эстония".
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Хозяин хутора Каска-Луйга Аво Круусла говорит, что привлечение рабочей силы из Украины помогает решить проблему нехватки рабочих рук лишь частично.
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Это поучительная история о том, как порядочный и доброжелательный молодой человек Тайвар Партс превратился в крупного наркобизнесмена, который совратил и других молодых людей на преступный путь. Партс задержан, якобы раскаялся и теперь заверяет, что хотел только хорошего, пишет Eesti Ekspress.
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