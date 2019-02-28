ЛУЧШЕЕ ЗА ЗИМУ: Ракеты на Питер, плавающая Эвелин, мальчик-мумия, насилие над роботом-курьером и не только

Неновость, но все же: сегодня — последний день зимы.

Формальность, конечно, если посмотреть за окно, но согласитесь: весна — неизбежна. Ныне СМИ принято обвинять, мол, они грешат новостями-однодневками, а журналисты делают ставку исключительно на скорость подачи информации, моментально забывая о том, что еще вчера было важно и нужно.

Мы приняли к сведению эту обоснованную критику и подготовили для вас т.н. зимнюю подборку. Какие новости вызвали наибольший ажиотаж среди читателей rusDelfi в период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля года текущего? Что глубже всего тронуло и ваши, и наши умы и души? Что нас волновало, радовало, огорчало, веселило на протяжении последних трех холодных месяцев? Какая информация бодрила тяжким сонным утром похлеще крепкого кофе? За прочтением каких материалов коротали долгие вечера наши уважаемые читатели?

Давайте дружно это вспомним, что-то перечитаем, на какие-то события и явления по прошествии времени взглянем под иным углом. Проанализируем. Сделаем выводы. И, быть может, исправим какие-то ошибки, чтобы, например, в нашем разделе ”ЧП и криминал” было как можно меньше новостей. Ведь все это перед грядущими выборами — особенно важно!

Читайте нашу зимнюю подборку, и пусть весенняя будет не менее яркой и пестрой!

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